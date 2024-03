Droga e cellulari in carcere, 30 arresti a Napoli

(FRAME DA VIDEO) Duro colpo alla mafia barese, con oltre 130 indagati , destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ingenti sequestri e accusati tra l'altro di ingerenza nelle elezioni comunali di Bari del 2019. Due le ordinanze emesse emesse dalla sezione gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. A eseguire i provvedimenti più di mille, tra donne e uomini della Polizia di Stato, impegnati fin dalle prime luci dell'alba, a Bari e nell'area metropolitana del capoluogo, 26 febbraio 2024. ANSA/ POLIZIA DI STATO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++