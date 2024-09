Dottoressa aggredita davanti ospedale Torino, un arresto

TORINO, 12 SET - E' stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio un uomo sospettato di avere aggredito e ferito, durante un tentativo di rapina, una dottoressa che stava per prendere servizio in un ospedale a Torino. Si tratta di un nigeriano di 28 anni. L'aggressione si era verificata intorno alle 7:45 del 9 settembre nei pressi del pronto soccorso del San Giovanni Bosco. La donna, affrontata con un coltello, aveva riportato una ferita a una mano e diverse escoriazioni.