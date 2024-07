Doppia tragedia in mare a Focene, morti due sub

ROMA, 07 LUG - Doppia tragedia in mare, con due sub deceduti, in episodi distinti, a largo della costa di Focene. La prima segnalazione alle 10 circa quando un bagnino di uno stabilimento, con prontezza di spirito, stava seguendo a distanza i movimenti di un pallone di segnalamento subacqueo; ad un certo punto, non vedendolo più muoversi, si è diretto su di esso col pattino in dotazione e, recuperato, ha portato in superficie un subacqueo esanime. Ricondotto a terra, ha allertato la Guardia Costiera ed il 118 che ha fatto uscire mezzi a terra e due in mare. A nulla sono valse le manovre di rianimazione del subacqueo recuperato. Si tratta di un uomo di 55 anni, impegnato in attività subacquea in apnea, presumibilmente colto da malore mentre si trovava in immersione. Alle 13.40 circa, poi, è pervenuta la segnalazione, da parte del personale della Guardia costiera presente a terra, del ritrovamento di un sub disperso: un uomo di 57 anni, ormai esanime, riconosciuto dai parenti presenti sul posto. I familiari avevano lanciato l'allarme per il mancato rientro. Le ricerche hanno visto in campo, oltre alla guardia costiera, anche il nucleo sommozzatori ed un elicottero dei vigili del fuoco. Per entrambi i casi non si esclude, pertanto, che il decesso possa essere stato causato da un malore. Oggi sul litorale il mare si presentava mosso con onde fino a due metri sulla costa.