Dopo un appello ritrova l'auto rubata,era per la figlia disabile

MILANO, 31 MAG - A Rosita Galdiolo l'auto è indispensabile per andare a trovare la figlia che vive in una residenza per disabili. Per questo, quando la 500 rossa le è stata rubata, ha fatto un appello dalle pagine del quotidiano 'La provincia di Como' E questo è servito. Come riferisce il quotidiano, un lettore ha fatto una segnalazione alla polizia e il giorno dopo la pubblicazione l'auto è stata ritrovata. Alla donna residente a Fino Mornasco, due settimane fa a Como sono stare rubate prima le chiavi dell'auto e poi l'auto stessa, una 500 rossa, comprata appena quattro mesi fa, con cui ogni giorno, dopo il lavoro, andava a Tavernerio dove la figlia di 21 anni, vive in una residenza per disabili. "Non speravo più di ritrovarla, devo essere sincera - spiega - Ero molto preoccupata di non riuscire a garantire visite quotidiane a mia figlia, dato che siamo lontane. Quando la polizia mi ha riferito del ritrovamento mi è sembrato incredibile. Io già immaginavo che ne avessero rivenduto i pezzi all'estero". L'auto, invece, è stata rintracciata, non distante da luogo del furto, un poco ammaccata ma ancora utilizzabile.