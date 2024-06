Dopo lo scontro con un'auto finisce contro un palo, deceduto

FOSSOMBRONE, 22 GIU - Incidente mortale nel Pesarese alle 17.30 di oggi sulla vecchia Flaminia, all'altezza di San Lazzaro di Fossombrone. Un motociclista urbinate di 54 anni in sella ad una potente Yamaha si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto guidata da una donna di 65 anni, residente nella zona. L'urto ha catapultato il motociclista contro un palo della luce procurandogli gravissime lesioni. All'arrivo dei sanitari del 118 e dell'eliambulanza, il 54enne è deceduto. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. L'impatto è avvenuto di fronte alla bellezza naturalistica Le marmitte dei giganti, depressioni scavate nella roccia. Soltanto una settimana fa, era morto a Fermignano, a pochi chilometri di distanza, un motociclista 21enne scontratosi con una vettura che svoltava a sinistra mentre il centauro era in fase di sorpasso.