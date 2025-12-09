Giornale di Brescia
Italia e Estero

Dopo le dimissioni di Stefani il quorum della Camera passa a 399, attesa per le suppletive

ROMA, 09 DIC - Dopo le dimissioni di Alberto Stefani da membro della Camera dei deputati, si riunirà la Giunta delle elezioni, prendendo atto della sua decisione. Saranno quindi indette, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione dei Consiglio dei Ministri, le elezioni suppletive per il collegio uninominale n. 1 - Rovigo della VIII Circoscrizione Veneto 2. Fino a quel momento il plenum della Camera passerà da 400 a 399. Lo comunica Montecitorio.

