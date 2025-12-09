Dopo le dimissioni di Stefani il quorum della Camera passa a 399, attesa per le suppletive
AA
ROMA, 09 DIC - Dopo le dimissioni di Alberto Stefani da membro della Camera dei deputati, si riunirà la Giunta delle elezioni, prendendo atto della sua decisione. Saranno quindi indette, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione dei Consiglio dei Ministri, le elezioni suppletive per il collegio uninominale n. 1 - Rovigo della VIII Circoscrizione Veneto 2. Fino a quel momento il plenum della Camera passerà da 400 a 399. Lo comunica Montecitorio.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti