Dopo la frana nuove piogge, colate di detriti nel Napoletano

GRAGNANO (NAPOLI), 17 SET - La frana che sei giorni fa si è staccata dal Monte Pendolo, a ridosso del comune di Gragnano, dopo le forti piogge di queste ore sta riversando nuovi detriti a valle, provocando la chiusura della strada provinciale per Agerola, invasa da fango e terreno. Diversi smottamenti e piccole frane si registrano nel comune di Lettere (Napoli), in località Pozzillo e Santa Maria delle Vigne, nella stessa area dei monti Lattari. A Santa Maria delle Vigne due autovetture sono state trascinate dall'acqua: una è finita all'interno del canale Pozzillo-Durece mentre l'altra si è fermata sull'argine. Diverse strade secondarie sono state chiuse a causa dei detriti presenti in strada. Sul posto sono giunti Carabinieri, Protezione civile e i tecnici del Comune. Non si segnalano feriti.