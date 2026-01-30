Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Dopo la diffida di Mediaset cancellata puntata del format di Corona

AA

MILANO, 30 GEN - Per una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta per violazione del copyright è stata cancellata dalle piattaforme social la puntata di lunedì scorso di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico al centro di una serie di indagini della Procura di Milano. L'azienda televisiva, che nei giorni scorsi aveva denunciato ai pm Corona per diffamazione, ha ottenuto dai colossi del web la rimozione del programma in quanto hanno usato filmati e immagini della stessa Mediaset. Una analoga richiesta è stata avanzata dai legali del giornalista Alfonso Signorini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario