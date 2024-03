Dopo ipotesi tensione Sottani e Cantone impegnati insieme

PERUGIA, 15 MAR - Sarà un'iniziativa congiunta quella che vedrà impegnati il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani e quello della Repubblica, Raffaele Cantone, già presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, per la visita di una delegazione di magistrati del Mozambico. Un impegno comune che arriva dopo l'annuncio di Sottani di avere attivato i poteri di sorveglianza su quanto emerso dall'indagine su un cancelliere accusato di accessi abusivi, in particolare le interlocuzioni con alcuni magistrati, che aveva fatto ipotizzare un tensione tra i due uffici. Contrasti che in realtà non ci sono stati come apprende l'ANSA da diversi ambienti giudiziari perugini.