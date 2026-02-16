Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donnarumma, gente esperta dietro ai sabotaggi di questi giorni sulla linea treni

AA

ROMA, 16 FEB - "Gli accadimenti di questi giorni sono particolarmente impattanti perché vengono scelti dei punti della rete e degli orari che evidentemente denotano un expertise e una conoscenza del sistema per creare e arrecare il maggior disagio possibile e questo è avvenuto in determinati casi in maniera eclatante". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Stefano Antonio Donnarumma, ad ANSA Incontra, circa i sabotaggi alla rete ferroviaria di sabato. "Spiace perché queste Olimpiadi sono molto importanti per tutti", ha sottolineato, spiegando che "per quanto riguarda le nostre competenze le prepariamo da mesi e mesi". Infatti "abbiamo messo in campo una forza molto importante. Al di là dei treni, abbiamo messo in piedi una flotta di 500 autobus per spostare 100 mila persone e poi vediamo questi sforzi vanificati in determinati momenti a causa di questo disturbo". L'ad di Fs ha quindi spiegato: "il nostro sistema è fatto da 17mila Km di rete, è un sistema aperto e non può essere chiuso in una bolla di vetro ed è sottoposto tanto agli agenti atmosferici tanto ad azioni che vanno dagli indebiti attraversamenti ad atti di sabotaggio". E "non è la prima volta nella storia delle ferrovie, e non è la prima volta sotto questa gestione", ha sottolineato Donnarumma. Infatti "abbiamo fatto le prime denunce già dall'autunno 2024. In un solo anno facciamo tra i 500-600 milioni di passeggeri. Ci sono giornata da più di 2 milioni di passeggeri con 10mila treni in movimento".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario