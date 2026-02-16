Donnarumma, gente esperta dietro ai sabotaggi di questi giorni sulla linea treni

ROMA, 16 FEB - "Gli accadimenti di questi giorni sono particolarmente impattanti perché vengono scelti dei punti della rete e degli orari che evidentemente denotano un expertise e una conoscenza del sistema per creare e arrecare il maggior disagio possibile e questo è avvenuto in determinati casi in maniera eclatante". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Stefano Antonio Donnarumma, ad ANSA Incontra, circa i sabotaggi alla rete ferroviaria di sabato. "Spiace perché queste Olimpiadi sono molto importanti per tutti", ha sottolineato, spiegando che "per quanto riguarda le nostre competenze le prepariamo da mesi e mesi". Infatti "abbiamo messo in campo una forza molto importante. Al di là dei treni, abbiamo messo in piedi una flotta di 500 autobus per spostare 100 mila persone e poi vediamo questi sforzi vanificati in determinati momenti a causa di questo disturbo". L'ad di Fs ha quindi spiegato: "il nostro sistema è fatto da 17mila Km di rete, è un sistema aperto e non può essere chiuso in una bolla di vetro ed è sottoposto tanto agli agenti atmosferici tanto ad azioni che vanno dagli indebiti attraversamenti ad atti di sabotaggio". E "non è la prima volta nella storia delle ferrovie, e non è la prima volta sotto questa gestione", ha sottolineato Donnarumma. Infatti "abbiamo fatto le prime denunce già dall'autunno 2024. In un solo anno facciamo tra i 500-600 milioni di passeggeri. Ci sono giornata da più di 2 milioni di passeggeri con 10mila treni in movimento".