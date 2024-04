Donna trovata morta vicino ad Aosta, decesso per dissanguamento

AOSTA, 09 APR - E' stata un'emorragia a provocare il decesso della ragazza trovata morta venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Il dissanguamento è legato alle ferite trovate sul collo e sull'addome. E' quanto emerge dall'autopsia condotta sul corpo della giovane dal medico legale Roberto Testi, che ha consegnato una relazione preliminare parziale alla procura di Aosta. Ci vorranno invece alcuni giorni per conoscere l'esito degli esami tossicologici.