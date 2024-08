Donna trovata morta in un sottotetto a Trieste,indagini in corso

TRIESTE, 17 AGO - Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel pomeriggio nel sottotetto di un condominio in una zona centrale di Trieste. Sono ancora incerte le cause della morte, i carabinieri, che indagano sul caso, per il momento non escludono alcuna ipotesi. La vittima aveva 45 anni ed era di origini ucraine; da circa un mese e mezzo era in carico al Consorzio italiano di solidarietà, che si occupa di immigrazione, ed era ospite di uno degli appartamenti messi a disposizione proprio dall'associazione. Secondo quanto riporta Il Piccolo online, la donna indossava solo indumenti intimi; poco distante sarebbe stata trovata una vestaglia. La borsetta era aperta, con oggetti sparsi alla rinfusa. La donna, madre di due figli di cui uno minorenne, viveva in Italia da oltre un anno. Della donna, secondo quanto si apprende, si erano perse le tracce da oltre 24 ore.