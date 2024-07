Donna scomparsa, resti del corpo erano in un borsone

Una foto di Francesca Deidda, 43 anni, scomparsa a San Sperate (SU) nel maggio scorso, in una foto tratta dal suo profilo Facebook. Per suo marito Igor Sollai, 42 anni. è stato convalidato il fermo per omicidio aggravato e occultamento di cadavere, 7 luglio 2024 Facebook / Francesca Deidda +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK