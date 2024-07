Donna scomparsa a maggio, domenica fiaccolata nel suo paese

CAGLIARI, 12 LUG - Una fiaccolata per pregare per Francesca Deidda, la 42enne scomparsa da San Sperate (Sud Sardegna) a maggio che secondo la procura sarebbe stata uccisa dal marito Igor Sollai, 43 annoi, attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. E' stata organizzata dal sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu e dai consiglieri comunali per domenica 14 luglio alle 21 con partenza da piazza Primo Maggio. E' stato anche deciso di annullare la 62/a sagra delle pesche, programmata per il 20 e il 21 luglio. "La scomparsa della nostra compaesana, Francesca, ha generato nella comunità speratina un profondo sgomento misto ad una crescente preoccupazione e angoscia - scrivono in un comunicato stampa - che, col passare dei giorni, mina le speranze di tutte e tutti noi di arrivare ad un epilogo positivo della vicenda. Per un paese come il nostro, che affonda le sue radici nei legami di vicinato, la scomparsa della nostra concittadina ci lascia increduli e sconcertati. Nel contempo, siamo chiamati ad una riflessione più profonda in virtù delle nostre origini contadine, delle nostre tradizioni e di quel percorso culturale che ci ha portati ad essere ciò che oggi siamo: una comunità ospitale, aperta al mondo, al dialogo e al confronto che ha fatto della parola "condivisione" il suo motto naturale". Consiglieri comunali e primo cittadino parlano espressamente di "clima di sofferenza e di grave incertezza tutti": "I consiglieri comunali hanno valutato come prioritaria la necessità di esprimere solidarietà e vicinanza a chi, in questo momento, soffre per una vicenda dai contorni tragici - scrivono -: quanto è accaduto, a prescindere dai fatti di cronaca, è oltremodo grave e non ci lascia indifferenti".