Donna scivola nel torrente, salvata da vigili del fuoco

ZUGLIO, 08 APR - Una donna di 30 anni è stata ricoverata in ospedale, in gravi condizioni e in codice rosso, dopo essere caduta da un ponte a Zuglio (Udine), in Carnia. L'allarme è stato lanciato attorno alle 7.45. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, con alcuni operatori Speleo Alpino Fluviali. All'arrivo, i soccorritori hanno individuato la ragazza riversa nel greto del torrente. Immediatamente, due operatori specializzati si sono calati lungo l'argine del torrente, in quel tratto particolarmente impervio, e hanno raggiunto la donna che, pur presentando vari traumi, era cosciente e comunicava di essere scivolata e caduta dal ponte. Pompieri e personale sanitario, dopo aver stabilizzato la paziente, l'hanno posizionata sulla barella e trasportata nei pressi della strada, da dove è stata caricata sull'elicottero sanitario, che ha provveduto al trasporto all'ospedale di Udine: la prognosi è riservata.