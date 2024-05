Donna accoltellata a Bolzano, arrestato il compagno

BOLZANO, 16 MAG - Un uomo è stato arrestato a Bolzano per tentato omicidio nei confronti della compagna. Questa mattina è scoppiata una lite tra la coppia di cittadini colombiani nel loro appartamento in via Roen. Durante il diverbio l'uomo 39enne avrebbe afferrato un coltello di cucina e ferito la compagna di 34 anni alla gola. La donna è comunque riuscita a scappare dall'appartamento e scendere nel cortile del condominio, dove ha chiesto aiuto ai vicini che hanno chiamato il 112. E' intervenuta una pattuglia della Questura che ha fermato l'uomo che si trovava ancora sul posto. La donna, che durante la sua fuga in strada ha perso molto sangue, è ricoverata in ospedale di Bolzano, ma non è in pericolo di vita.