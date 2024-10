Donini, 'i tre miliardi sulla sanità non ci sono'

BOLOGNA, 25 OTT - "E' un film che abbiamo già visto l'anno scorso quando venne preannunciato in pompa magna un aumento del Fondo rispetto all'anno precedente di 3 miliardi di euro, quando in realtà fu di zero. Quest'anno ci risiamo". Così l'assessore alle sanità dell'Emilia-Romagna e coordinatore del settore salute della Conferenza delle Regioni Raffaele Donini. "La Fondazione Gimbe - dice - non fa altro che fare i conti che sono capaci di fare tutti e scopriamo che i 3 miliardi e mezzo preannunciati non ci sono. Questo governo alla sanità non tiene". "Il governo - prosegue - non tiene alla sanità, nonostante le reiterate richieste del ministro Schillaci che invece sa benissimo quali sono i gridi dall'arme delle regioni. La direzione è sbagliata, la sanità non si salva con una propaganda politica, né di destra di sinistra; si salva con un patto vero fra istituzioni, Stato, regioni, amministrazioni locali, tra le professioni".