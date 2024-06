Donald Trump Jr incontra Bukele, 'una vittoria incredibile'

SAN SALVADOR, 02 GIU - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha avuto un incontro con il primogenito e omonimo dell'ex presidente americano Donald Trump, che ha partecipato all'insediamento presidenziale di sabato a San Salvador. Bukele, che è entrato in carica per il secondo mandato consecutivo, ha condiviso su X un video in cui lo si vede stringere la mano a Trump Jr e conversare in inglese. "Ancora congratulazioni per l'incredibile vittoria e per i risultati sorprendenti", gli dice il figlio del tycoon salutandolo.