Domenica una parentesi di sole, da lunedì ancora piogge

ROMA, 25 MAG - Dopo un sabato di tempo instabile, con temporali che dal Nord si spostano verso il Centro-Sud, domenica si prevede una parentesi di sole e già da lunedì tornerà la pioggia. Lo indicano le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it, che rileva come nei primi 24 giorni di maggio, al Nord 20 siano stati piovosi. Nelle prossime ore, si legge nella nota, sono previsti temporali su tutta la penisola, dovuti alla presenza in quota di aria fresca ed instabile Al Nord si attendono piogge "più continue", mentre "scrosci alternati a delle schiarite" potranno spostarsi dal versante tirrenico verso quello adriatico. Le temperature sono previste in calo a causa della nuvolosità con al massimo 27°C al Sud e 19-24°C al Centro-Nord. Per domenica si prevedono sole e caldo, salvo temporali che nel pomeriggio potrebbero spostarsi dagli Appennini centro-meridionali alle pianure adiacenti. Dalla serata di lunedì l'instabilità che sta caratterizzando il maggio 2024 si manifesterà con una nuova perturbazione in arrivo dalla Scozia: si prevedono forti piogge a Nord-Ovest, che martedì 28 si potranno estendere su tutta la penisola. Nel dettaglio: Sabato 25: a Nord tempo instabile con rovesci anche in pianura; al Centro temporali sulle regioni adriatiche; al Sud rovesci sparsi in arrivo dalla Sicilia verso il resto del meridione. Domenica 26: a Nord bel tempo e caldo; al Centro soleggiato e caldo, salvo temporali sull'aquilano; a Sud rovesci sparsi, specie sui monti. Lunedì 27: a Nord peggioramento a iniziare dal Nord-Ovest: al Centro soleggiato e caldo; al Sud soleggiato e caldo.