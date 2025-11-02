Domenica con nuvole e pioggia, da lunedì il sole

ROMA, 02 NOV - Domenica 2 novembre con cielo nuvoloso e piogge a causa del passaggio di una perturazioni atlantica, ma già da lunedì sono attese giornate soleggiate. Lo indicano in una nota le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Le previsioni confermano "il deciso peggioramento delle condizioni del tempo a causa del passaggio di una intensa perturbazione sospinta e alimentata da umide correnti atlantiche", rileva il meteorologo. Sono attese piogge diffuse soprattutto nelle regioni del Nord e in Toscana, "con locali rovesci anche di forte intensità". La neve è attesa a quote oltre 1.700 metri in Valle d'Aosta, Valtellina, Valcamonica, Trentino Alto Adige, Cadore e alto Friuli. Nel resto d'Italia si prevedono "maggiori spazi soleggiati con temperature massime diffusamente oltre i 20-22°C al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori", si legge nella nota. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, per lunedì si prevede "un vasto campo di alta pressione" che "si allungherà sul bacino del Mediterrano - prosegue il meteorologo - inglobando anche il nostro Paese a garanzia di maggiori spazi soleggiati con valori in leggero aumento". Nel dettaglio: Domenica 2: al Nord perturbazione con piogge, neve oltre i 1.700 metri; al Centro nuvoloso, qualche pioggia sull'Alta Toscana; al Sud stabile. Lunedì 3: al Nord miglioramento; al Centro rovesci sulle regioni adriatiche; al Sud rovesci sparsi. Martedì 4: al Nord stabile e soleggiato; al Centro sole e temperature in aumento; al Sud bel tempo prevalente.