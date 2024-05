Domato il maxi rogo in un deposito di camper a Milano

MILANO, 29 MAG - L'incendio divampato questa sera a Milano, all'interno di un deposito in via Chiesa 191 è stato domato. Venti i camper parcheggiati rimasti danneggiati o distrutti nel rogo, che sembra essere scaturito da un guasto elettrico all'impianto di uno dei camper e poi divampato a causa delle bombole gpl presenti in quel veicolo e in altri. Il deposito giudiziario di auto Inga sas al civico 193, vicino al parcheggio camper, è stato lambito dalle fiamme, con tre vetture parzialmente incendiate. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica (cosiddetto minuto spegnimento) che impegneranno le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto ancora per alcune ore.