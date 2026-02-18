Domani torna la pioggia ma il weekend sarà soleggiato

ROMA, 18 FEB - Oggi sarà una giornata di bel tempo su quasi tutta l'Italia con condizioni anche miti e venti in attenuazione. Da domani una nuova perturbazione fredda, intensificata dal rinforzo dei venti da Sud, porterà nuovamente la pioggia tra Toscana, Liguria e Nord-Est. Il contrasto termico farà tornare la neve a quote collinari sul Nord-Ovest e oltre i 1300 metri sull'Appennino. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Il maltempo questa volta durerà poco. Già da venerdì l'anticiclone delle Azzorre riprenderà gradualmente il controllo, portando bel tempo al Nord e sulle regioni tirreniche settentrionali. Residue piogge sono previste solo sul versante adriatico e al Sud. "Da domenica in poi - sottolinea Tedici - le temperature massime toccheranno i 13-14°C a Milano, 17°C a Roma e addirittura 20-22°C all'estremo Sud dove splenderà il sole". Nel dettaglio: - Mercoledì 18. Al Nord: soleggiato, nubi in aumento. Al Centro: bel tempo, nuvolosità via via più diffusa sulle Tirreniche. Al Sud: ampio soleggiamento. - Giovedì 19. Al Nord: maltempo veloce, neve in collina a ovest, migliora la sera. Al Centro: rovesci specie su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: peggiora in Campania. ultime piogge, poi schiarite. - Venerdì 20. Al Nord: bel tempo. Al Centro: un po' instabile sulle Adriatiche.. Al Sud: piogge sparse. Tendenza: sole e clima mite ovunque.