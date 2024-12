Domani test day sicurezza Giubileo, oggi tavolo in Questura

ROMA, 07 DIC - Domani primo test per le misure di sicurezza adottate per il Giubileo. In occasione della festività dell'Immacolata concezione, con particolare riguardo agli eventi in programma in Vaticano e Piazza di Spagna a cui prenderà parte Papa Francesco, sarà testato il dispositivo che sarà messo in campo per gli appuntamenti dell'Anno Santo. Nella giornata di domani sono stati pianificati dalla Questura, con il concorso di tutte le Forze di Polizia e dei corpi di Polizia, dei servizi mirati a garantire la sicurezza di tutti gli eventi che si andranno a sommare alle attività di controllo che interesseranno le aree a maggiore vocazione turistica e religiosa, anche in questo caso con particolare riguardo al Vaticano, nella cui cornice saranno messi in campo, sebbene in scala, i servizi già pianificati e destinati ad essere attuati in occasione degli eventi giubilari. Le misure sono oggetto di un tavolo tecnico in Questura. Potenziati i servizi presso le stazioni metro serventi le aree direttamente interessate dagli appuntamenti in programma per l'8 dicembre, sia nell'area del cosiddetto Tridente -ovvero del centro storico cittadino- lungo tutte le direttrici limitrofe a Piazza di Spagna via Del Corso, nonché Della zona del Vaticano e, nel dettaglio, di Piazza San Pietro. Una particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione di quei reati contro il patrimonio che statisticamente coinvolgono i turisti che frequentano la capitale. I servizi sono stati pianificati anche all'esito degli indirizzi dettati dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.