Domani scatta 'l'imbuto' al Brennero in Austria, si temono code

BOLZANO, 31 DIC - Domani, primo gennaio, scatta il temuto 'imbuto' con il ristringimento ad un'unica corsia sul versante austriaco dell'autostrada del Brennero, per i lavori inderogabili a ponte Lueg. Il rifacimento del viadotto, lungo 1,8 chilometri, durerà fino al 2030 e costerà 390 milioni di euro. La società autostradale austriaca Asfinag ha ribadito in più occasioni che non ci sono alternative al rifacimento completo del ponte realizzato ormai 50 anni fa. Si temono lunghe code di auto e tir al valico più trafficato delle Alpi centrali. Nei 180 giorni da bollino rosso e nero sarà comunque consentito il passaggio su due corsie, ma - per impattare meno sulla statica della struttura - i tir dovranno viaggiare sulla corsia di sorpasso e le macchine su quella normale. Un'operazione di gestione del traffico importante, ma i test effettuati avevano dato esito positivo. Inoltre, i paesini limitrofi temono l'assalto dei 'furbetti' che lasciano l'autostrada per saltare le code. Come già avvenuto in altre situazioni simili in Austria, nei giorni di maggiore assalto sarà vietato bypassare il cantiere autostradale sulle strade secondarie. Dal 2027, con i lavori ancora in corso, dovrebbe comunque riaprire definitivamente la seconda corsia.