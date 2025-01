Domani ritorno in classe per oltre 7 milioni di studenti

ROMA, 06 GEN - Domani, dopo la pausa natalizia, si torna in classe e sono oltre 7 milioni gli studenti che dovranno riprendere le lezioni. A preoccupare in questo periodo è l'influenza stagionale ed i vari virus respiratori in circolo, che, come ogni inverno, hanno messo a letto milioni di italiani; il picco quest'anno non è stato ancora raggiunto. lntanto in questi giorni il ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto che, per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/26: le domande potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 21 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2025.