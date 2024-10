Domani Officina Unicef Young in diretta su ANSA.IT

ROMA, 10 OTT - In occasione della 12/ma giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l'Unicef Italia organizza un' Officina Unicef Young, dal titolo "Girls just wanna have... rights" un talk con ragazze e i ragazzi moderato dal portavoce Andrea Iacomini. Uno spazio di discussione e confronto che - spiegano i promotori - vuole allargare la platea dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nell'impegno per il cambiamento, richiamare l'attenzione e ribadire la centralità dei diritti delle bambine e delle ragazze, con l'obiettivo di compiere ulteriori progressi nel loro processo di emancipazione ed empowerment. L'incontro viene trasmesso l'11 ottobre in streaming dal media partner ANSA sul sito ANSA.it dalle h.15,30 alle 16,30. "Donne e uomini, ragazze e ragazzi hanno - dice l'Unicef - un ruolo nell'interpretare, rafforzare o sfidare i paradigmi della parità di genere. Trasformare la società, contrastare gli stereotipi di genere e abbattere le disuguaglianze è un compito che richiede la partecipazione di tutte e tutti. In coerenza con l'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, è necessario riaffermare che la parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Ovunque nel mondo occorre garantire alle bambine e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, alla condivisione del lavoro di cura, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, per questo l'Unicef Italia promuove la partecipazione attiva di ragazze e di ragazzi, in un impegno comune per i diritti". Il dibattito consentirà ai giovani di commentare i risultati del sondaggio di U-Report Italia, che verranno presentati durante l'incontro.