Domani a Civitavecchia nave di Emergency con 178 naufraghi

ROMA, 12 LUG - Il 10 luglio, in tre diverse operazioni di soccorso, la nave di Emergency Life Support ha completato il soccorso di quattro imbarcazioni in difficoltà nelle acque internazionali tra la zona Sar libica e Sar maltese. L'arrivo a Civitavecchia è previsto per domani mattina alle 9.30, dopo una navigazione di tre giorni dal luogo del salvataggio. Le quattro imbarcazioni erano partite da Tagiura e da Tripoli, in Libia. Due di questi natanti, sovraccarichi e non idonei alla traversata, erano alla deriva senza cibo né acqua. Tra i 178 naufraghi salvati ci sono 9 donne e 17 minori, di cui 12 non accompagnati. Le persone provengono da Sudan, Siria, Egitto, Iraq, Pakistan, Bangladesh, Marocco, Eritrea, Sud Sudan, Palestina, tutti Paesi colpiti da guerre povertà e crisi economiche.