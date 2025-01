Docufilm a Modena, insulti antisemiti sui social a Liliana Segre

BOLOGNA, 25 GEN - Sotto un post pubblicato su Facebook dal cinema Raffaello di Modena, per annunciare la proiezione del documentario di Ruggero Gabbai dedicato a Liliana Segre, in occasione della Giornata della memoria, sono apparsi diversi commenti di insulti, anche antisemiti, nei confronti della senatrice a vita. A darne notizia è la Gazzetta di Modena. Tra chi ha espresso solidarietà a Segre, l'ex presidente dell'Emilia-Romagna e parlamentare europeo del Pd, Stefano Bonaccini: "Insultando lei, insultate noi. Con te Liliana Segre, sempre. E grazie per aiutarci a coltivare la memoria".