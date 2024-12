Dl flussi, Piantedosi 'non capisco posizione Csm'

FIRENZE, 05 DIC - "Le critiche dell'opposizione sono il sale della democrazia, è fin troppo evidente e giusto, e sono anche qualcosa di molto utile. Il Csm ha ricondotto il pronunciamento al fatto di aver previsto una attribuzione di competenze delle Corti d'Appello anziché dei tribunali, per carità, porto profondo rispetto, ma non capisco, è solo una cosa organizzativa. Significa aver spostato la competenza di trattazione di una materia, non capisco cosa incida nel sistema giudiziario però è una legittima presa di posizione ci mancherebbe". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matto Piantedosi parlando con i giornalisti che gli chiedevano del Decreto flussi e del parere negativo espresso dal plenum del Csm all'emendamento del governo che affida alle Corti di Appello la competenza dei procedimenti di convalida o proroga del trattenimento dei migranti richiedenti asilo. Piantedosi è intervenuto a margine della inaugurazione di una mostra dedicata alla figura di Giovanni Spadolini giornalista e storico, presso la Biblioteca Spadolini a Firenze.