Divisione multinazionale Sud e Brigata Julia a esercitazione Nato

FIRENZE, 31 GEN - La Multinational Division South, che ha sede a Rovezzano (Firenze), prenderà parte all'esercitazione della Nato 'Steadfast dart 2026" allestita nella grande area addestrativa di 285 km quadrati di Bergen, in Germania, schierando il suo posto comando avanzato ed avrà alla sue dipendenze la Brigata Alpina Julia. La Julia, come la Mnd-S, partecipa all'Allied reaction Force (Arf) come unità di manovra ed interverrà, oltre che col suo comando, con gli assetti logistici e delle trasmissioni e soprattutto con l'8/o Reggimento Alpini di Venzone (Udine). Alle dipendenze della Mnd-S e della Julia vi saranno unità turche, spagnole e ceche. L'esercitazione ha le caratteristiche di una vera e propria 'mission rehearsal' in caso di impiego reale della Arf. Inoltre si aggiungeranno ulteriori assetti specialistici nazionali (fra cui uno squadrone elicotteri) e stranieri (una unità greca deputata alla cooperazione civile-militare sul terreno). Infine, le esigenze logistiche della Mnd-S saranno a cura del 78/o Reparto Comando e Supporti Tattici 'Lupi di Toscana', che, fra l'altro, realizzerà materialmente lo schieramento del Posto Comando Avanzato della Mnd-S, e dal personale del 7/o Reggimento Trasmissioni di Sacile (Pordenone). L'esercitazione, si legge a parte sul sito della Difesa, coinvolgerà circa 10.000 militari provenienti da 11 Paesi, tra cui Italia, Grecia, Germania, Cechia, Spagna, Lituania, Bulgaria e Turchia, col supporto di Francia, Belgio e Regno Unito. Truppe e mezzi confluiscono nel porto di Emden, in Germania. La prima nave italiana, che trasporta oltre 1.500 veicoli militari e mezzi di supporto sarà sottoposta alle fasi di Reception, Staging and Onward Movement (Rsom) attraverso la Germania. Altri movimenti navali italiani sono previsti con una seconda nave che consegnerà circa 1.600 mezzi militari alla fine di gennaio, mentre una terza nave, con circa 750 mezzi, arriverà all'inizio di febbraio.