Dissuasione lupi e orsi confidenti , in campo 50 carabinieri

ROMA, 12 NOV - Il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri ha formato 50 operatori per la dissuasione di lupi e orsi confidenti. Con il superamento delle prove pratiche e teoriche, il 18 ottobre scorso si è conclusa la sessione formativa per 32 militari, che si aggiungono ai 18 istruttori già formati a luglio, per la dissuasione balistica nei confronti dei grandi carnivori confidenti. Il personale formato andrà a costituire squadre di dissuasione composte da due militari ciascuna, distribuite in diverse regioni d'Italia, le quali si metteranno a disposizione degli enti competenti che ne facciano richiesta, per operare nei confronti di carnivori selvatici che dovessero manifestare comportamenti troppo "confidenti" nei confronti degli esseri umani, tali da creare pericolo per l'incolumità delle persone o dei propri animali domestici.