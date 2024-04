Dissidente russo Kara Murza alla Bild, 'isolato parlo coi gatti'

BERLINO, 04 APR - Dal momento dell'arresto, avvenuto due anni fa, ha potuto parlare con la moglie al telefono soltanto una volta, con i figli due per la stessa via. Per il resto, il dissidente russo Vladimir Kara-Murza è in isolamento totale in una cella della città di Omsk, a 2500 km da Mosca. A rivelare i dettagli della sua detenzione è lo stesso dissidente russo, che ha scritto una lettera alla Bild, pubblicata sul sito. L'unica attività che gli è concessa, di tanto in tanto, è infatti proprio scrivere lettere, riferisce. La sua vicenda ha molti tragici elementi in comune con quella di Navalny, ricorda il tabloid tedesco. Il 42enne, di professione giornalista, apparteneva alle voci di opposizione più importanti del suo paese. È sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento da parte dei servizi russi e ha pagato con la libertà il suo impegno politico. "Lascio la mia cella solo per un'ora e mezza al giorno, quando posso camminare nel cortile della prigione, solo in cerchio. Il cortile non è molto più grande della stanza, ma si può vedere il cielo attraverso le sbarre. E adesso, quando il sole esce più spesso, i gatti a volte vengono sul mio tetto e io ci parlo attraverso le inferriate", scrive nel messaggio. "Nella mia cella è accesa la radio dal risveglio fino a quando vado a dormire (dalle 5 alle 21). In genere trasmettono musica pop russa e una volta all'ora le notizie. Naturalmente sono soltanto notizie ufficiali: il prossimo discorso di Putin, un nuovo divieto inventato dalla Duma, servizi sui successi dell'agricoltura russa, e così via. Poiché è impossibile spegnere la radio, cerco di distaccarmi mentalmente e di trattarla come una sorta di rumore di fondo". È proprio per radio che ha saputo della morte di Navalny, racconta fra l'altro rievocando le parole di quell'annuncio.