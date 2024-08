Disincagliata balena a Muggia, portata su diga per smaltimento

TRIESTE, 30 AGO - Si è concluso poco prima delle 17 il lungo e complesso intervento per disincagliare la carcassa di una balenottera lunga 13 metri morta sotto uno dei pontili di Porto San Rocco, a Muggia (Trieste). Il grande animale sarà portato sulla vicina diga e bloccato, in attesa dello smaltimento. Gli esperti giunti sul posto dovranno accertare le cause della morte.