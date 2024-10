Disagi per maltempo a Lamezia Terme, allagato centro commerciale

LAMEZIA TERME, 21 OTT - Forti disagi per il maltempo a Lamezia Terme e in tutto il lametino. Allagato il Centro commerciale Due mari di Maida, non molto distante dal centro, con l'acqua dovuta alle forti piogge delle ultime ore che ha invaso gli esercizi all'interno della struttura. La città di Lamezia Terme, in particolare, si è svegliata con moltre strade segnate in più punti da voragini e con difficoltà per la circolazione veicolare. Ai disagi creatisi sulla statale 280 dei Due Mari, infatti, si aggiungono quelli che hanno interessato la viabilità cittadina da via delle Terme, e zona circostante l'ospedale, a via Marconi, passando per via Perugini e viale San Bruno, la strada che collega il centro città con la zona scalo della stazione centrale e l'aeroporto. Vigili del fuoco con ausilio di mezzi messi a disposizione anche da privati, stanno provvedendo a liberare percorsi alternativi bloccati da detriti e alberi abbattuti. Impegnati agenti della Polizia locale, della Polizia di Stato e carabinieri.