Diga Genova, al via Consiglio Liguria su fondi per secondo lotto

GENOVA, 21 MAG - È iniziato il Consiglio regionale della Liguria a oltranza con all'ordine del giorno un articolo contenuto in un disegno di legge omnibus per completare il secondo lotto della nuova diga del porto di Genova. L'articolo prevede che Regione Liguria conceda un mutuo da 57 milioni destinati all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale al fine di finanziare il completamento del secondo lotto della diga. La discussione è iniziata con gli interventi contrari dell'opposizione. "L'articolo va ritirato - ha detto il capogruppo M5S Fabio Tosi -, serve uno scatto di onestà e dignità considerata l'inchiesta in corso e il faro acceso da tempo dall'Anac". "Un'opera finita nell'inchiesta che ha portato il presidente della Regione agli arresti domiciliari - ha sottolineato il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino -, un'opera contestatissima dall'Anac e dalla Soprintendenza, che non sono di sinistra". "Non possiamo avvallare un mutuo da 57 milioni mentre il Mit invia gli ispettori all'Autorità portuale per verificare se la procedura è stata corretta", commenta il consigliere Enrico Ioculano (Pd). "Non è la diga per tutti, è la diga per un solo cittadino: Spinelli" ha detto il capogruppo della Lista Sansa Ferruccio Sansa ricordando il contenuto delle intercettazioni telefoniche contenute nel fascicolo d'indagine. "Il Mit faccia prima la verifica sul progetto, - chiede il capogruppo Sergio Rossetti (Azione) -, non possiamo permetterci che la principale opera per la portualità italiana non regga tecnicamente a causa della profondità del fondale marino e siano necessari altri lavori o investimenti".