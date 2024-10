Uccisa a coltellate una 19enne a Costa Volpino

Una 19enne è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, a pochi passi dal confine bresciano. La giovane è stata accoltellata e il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale.

Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una rapina finita in omicidio e gli investigatori indagano in particolare tra le conoscenze della vittima.