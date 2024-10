Di Segni, radicalizzazione ha placet dei finti pacifisti

ROMA, 27 OTT - "Ancora una volta ci appelliamo alla consapevolezza collettiva che la guerra di Israele al terrorismo su otto fronti adiacenti e lontani, riguarda anche la reale minaccia, qui nelle nostre città europee, di cellule di radicalizzazione, favorite dal placet di alcune forze politiche, distorsione mediatica quotidiana e dei falsi pacifisti, con l'illusoria adesione a slogan di annientamento e rimozione dell'orrore della Shoah prima, e delle torture subite il 7.10, in questo lungo anno". Così la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, nel giorno di lutto nazionale in Israele per il 7 ottobre.