Di Bella, 'demistificare mito dei boss mafiosi tra i giovani'

CATANIA, 26 MAR - "Dobbiamo demistificare il modello o il mito del boss mafioso tra i giovani: a Catania nel rione San Cristoforo ci sono ragazzi il cui mito è il capomafia Benedetto Santapaola, che è detenuto da oltre 30 anni, a cui hanno ucciso la moglie, che è malato e che morirà in carcere, non può essere un esempio". Lo ha detto il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, nella sua audizione in commissione Antimafia, assieme alla procuratrice per minorenni del capoluogo etneo, Carla Santocono. Per il presidente Di Bella, promotore del protocollo 'Liberi di scegliere', "se le organizzazioni criminali continuano a essere attivi nonostante la presenza forte dello Stato significa che c'è una questione culturale" e per questo bisogna "puntare sulla prevenzione, sulla scuola a tempo pieno affinché sia un hub culturale". Di Bella ha citato anche come esempio da replicare a tutti i livelli l'Osservatorio sui minorenni istituto dalla Prefettura di Catania. Il presidente ha ricordato l'alto tasso di abbandono scolastico che porta, in molti casi, "i minorenni a essere impiegati dalla criminalità, a 6-7 anni, anche come pusher nelle piazze di spaccio o essere utilizzati come 'scudo' dai propri genitori per trasportare la sostanza stupefacente, ancora addosso a loro" Il presidente Di Bella auspica che il suo protocollo possa diventare una legge con finanziamenti stabili: "per tenere al sicuro una madre e il figlio che aderiscono all'iniziativa ci vogliono almeno cento euro al giorno" e per le donne "c'è bisogno di avere un assegno di inclusione almeno fino a quando non saranno accompagnate alla loro piena autonomia". Per loro "c'è un limbo perché - spiega il magistrato - non tutte sono o possono diventare collaboratrici di giustizia o dichiaranti" e al momento "i fondi arrivano soltanto dalla Conferenza episcopale italiana, uno Stato straniero" e per il resto c'è la "rete di assistenza di Libera per cercare una casa e un lavoro". Da quando il protocollo 'Liberi di scegliere' è attivo vi hanno aderito oltre 150 minorenni, 30 donne e sette di loro adesso collaborano. "Nei mesi scorsi - ha confermato Di Bella - abbiamo avuto anche la collaborazione di un importante boss di Catania che ha deciso di farlo per proteggere i propri nipoti".