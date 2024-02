Di Battista porta Assange in tour, il monologo prosegue

ROMA, 20 FEB - Sono ore cruciali per decidere la sorte dell'appello finale della difesa di Julian Assange, giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks, contro la sua contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa. Sono cominciate all'Alta Corte di Londra le due udienze cruciali, oggi e domani. Intanto l'ex M5s Alessandro Di Battista prosegue il tour 2024 sul palco con il monologo Assange, colpirne uno per educarne cento, "sull'ignobile prigionia di Julian Assange, sulla storia di WikiLeaks e sulle guerre di ieri e di oggi", spiega in un post. Di Battista che ha scritto il testo del monologo con Luca Sommi, ripercorre a teatro le incredibili vicende del giornalista "privato della libertà per aver fatto il suo lavoro: dare notizie" raccontando la sua parabola, dalla pubblicazione dei documenti segreti che "provano i crimini di guerra di diverse nazioni, Stati Uniti in testa, alle denunce subite passando per gli anni da rifugiato politico nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra fino all'arresto e alla detenzione nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh". Quella di Assange, dice l'ex deputato 5 Stelle, è una storia che "riguarda la libertà di stampa in occidente, dunque la nostra stessa libertà. Il tutto nel silenzio assordante dei media mainstream divenuti ormai pavidi, indolenti, conformisti. Nel mondo alla rovescia è più grave svelare i crimini che commetterli". Venerdì il monologo sbarca ad Alessandria, poi a marzo, il 16, va a Potenza. A seguire il 20 marzo a Perugia, il 5 aprile a Taneto di Gattatico a Reggio Emilia, il 6 aprile a Napoli, il 27 aprile a Bari, il 4 maggio a Pescara, il 9 maggio a Torino, il 10 a Roma e il 17 a Trieste.