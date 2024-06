Derby di Tunisi, danni per oltre 30 mila euro

TUNISI, 04 GIU - I violenti disordini tra tifosi allo stadio di Rades per il Classico derby Club Africain e Esperance de Tunis, terminato 2 a 1 per l'Esperance di domenica scorsa, si è concluso con un bilancio pesante in termini di arresti, feriti e danni alla struttura, valutati ieri dal ministero della Gioventù e dello Sport in un sopralluogo, in 100mila dinari (oltre 30 mila euro). Queste perdite comprendono la distruzione di circa 409 seggiolini, telecamere di sorveglianza, di parte delle tribune, nonché di attrezzature sanitarie e depositi. Inoltre, il lancio di bottiglie e fumogeni ha provocato feriti tra gli agenti di sicurezza e gli spettatori. 300 i tifosi del Club Africain fermati, 60 gli agenti feriti, 4 le convalide di arresto nei confronti di altrettanti tifosi. Il ministero dello Sport ha sottolineato in una nota la necessità di applicare rigorosamente le leggi e punire tutti i trasgressori, siano essi giocatori o tifosi, nonché di imporre sanzioni ai club i cui tifosi causano violenza. Secondo il portavoce del ministero dell'Interno, Faker Bouzghaia, le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire quando si sono accorte che i tifosi erano intenzionati a prendere d'assalto il terreno di gioco. (ANSA)