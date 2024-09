Demolito cavalcavia crollato,ripresa circolazione diramazione A1

ROMA, 22 SET - Il cavalcavia crollato nella notte sulla A1 alle porte di Roma "è stato tutto demolito", e la circolazione da circa un'ora è ripresa in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto in uno dei cantieri che rientrano nel pacchetto di opere per il Giubileo. "All'esito durante la notte di tutte le verifiche tecniche svolte dalle autorità, compresi gli ispettori dell'Asl, Anas ha ripreso le lavorazioni del cantiere alle 5:45" fa sapere l'azienda, specificando che il manufatto è stato completamente distrutto. Poco dopo le 13, sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, fa poi sapere Autostrade, è stato riaperto il tratto compreso tra Torrenova e l'allacciamento con il Gra in entrambe le direzioni chiuso nella serata di ieri nell'ambito del cantiere Anas per la demolizione di un cavalcavia in dismissione al di sopra della competenza autostradale. La riapertura del tratto, che era prevista per le 7 di questa mattina, è stata posticipata a seguito del cedimento dell'impalcato dell'opera in via di demolizione, che ha finito per occupare interamente il piano autostradale sottopassante. Pertanto, è stato possibile procedere con la riapertura del tratto solo dopo il termine delle operazioni da parte di Anas, per la rimozione delle parti del cavalcavia che avevano occupato entrambe le carreggiate sulla D19. Al termine delle operazioni, le squadre di Autostrade per l'Italia si sono attivate per consentire in breve tempo la riapertura del tratto. Attualmente, nel tratto interessato, tutte le corsie sono disponibili al traffico. L'intervento complessivo, spiega ancora Anas, consiste nell'ammodernamento del nuovo svincolo di Torrenova, con realizzazione di un nuovo e moderno cavalcavia in sostituzione del manufatto oggetto di completa demolizione. In particolare, si legge nel dossier del Giubileo, si tratta dell'intervento 24 degli 'essenziali e indifferibili', un cantiere che si propone di completare la viabilità di accesso dall'autostrada A1 all'area di Tor Vergata. Una zona che già nell'Anno Santo del 2000 fu sfruttata per il grande evento della Gioventù che si ripeterà la prossima estate. Si prevede dunque di realizzare tutta la viabilità complementare allo svincolo autostradale realizzato in precedenza in maniera da rendere funzionale il collegamento con l'area che sarà deputata allo svolgimento di eventi giubilari e non, e al contempo di migliorare l'accesso all'ateneo di Tor Vergata e, in particolare, con il Policlinico Universitario. L'intervento complessivo vale 24 milioni di euro. Il soggetto attuatore è Roma Capitale, che si avvale di Anas come centrale di committenza.