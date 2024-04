++ Dell'Utri rinuncia a ricorso sul sequestro di 10,8 milioni ++

La Corte d'appello di Palermo ha condannato l'ex senatore Pdl Marcello Dell'Utri (D) imputato di concorso esterno in associazione mafiosa confermando la pena di 7 anni, Palermo, 25 marzo 2013. Nella foto Dell'Utri aspetta la lettura della sentenza con i suoi legali. The Palermo Court of Appeals on Monday sentenced former Senator Marcello Dell'Utri (R) of ex-premier Silvio Berlusconi's People of Freedom (PdL) party to seven years in prison for Mafia collusion, Palermo, 25 March 2013. ANSA/MICHELE NACCARI