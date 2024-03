Decreto flussi 2024, arrivate 690mila domande per 151mila posti

ROMA, 27 MAR - Sono 690mila, informa il sito del Viminale, le domande arrivate finora per il decreto flussi 2024, che prevede 151.000 ingressi in Italia di lavoratori non comunitari. Tre i click day: il 18 marzo per i lavoratori subordinati non stagionale (243.883 le domande giunte); il 21 marzo per apolidi, rifugiati e assistenza familiare in ambito sociosanitario (112.440 domande); il 25 marzo per i lavoratori subordinati stagionali (332.724 domande). Si sta già procedendo a distribuire telematicamente, per ambito provinciale, le domande presentate a ciascuno Sportello unico per l'immigrazione. Verranno istruite nel rispetto dell'ordine cronologico e nel limite delle quote. Le istanze potranno essere inviate telematicamente fino al 31 dicembre di quest'anno.