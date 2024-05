Decine di furti ad anziani con tecnica 'monetina', presi in 4

Un frame tratto da un video rilasciato dalla Polizia di Stato che riguarda l'esecuzione di misure cautelari a carico di tre minorenni di origine magrebina, che facevano parte del famigerato gruppo che gestiva la pagina Instagram ?Cremona Dissing?, 26 agosto 2019. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno avuto origine da alcune aggressioni avvenute a Cremona il 12 giugno u.s., nel corso ed al termine di una festa in un locale aperto al pubblico. In quell?occasione, un gruppo di sette ragazzi commisero una rapina, ne tentarono un?altra e aggredirono per futili motivi alcuni partecipanti alla serata, tutti minorenni. ANSA / us Polizia di stato +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++