Decaro rinnova tessera Anpi, 'difende i valori democratici'

BARI, 08 APR - Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, questa mattina ha rinnovato la sua iscrizione all'Anpi nell'ambito della campagna di tesseramento 2024 dell'associazione nazionale partigiani d'Italia, promossa nella sede del Comune del capoluogo pugliese. "Anche quest'anno - ha detto Decaro - nell'ottantesimo anniversario del primo congresso dei Comitati di liberazione nazionale, che nel teatro Piccinni scrisse una pagina fondamentale della storia dell'Italia democratica e repubblicana, ho voluto rinnovare la tessera Anpi". "L'ho fatto - ha aggiunto - per ribadire il ruolo determinante svolto dall'associazione dei partigiani d'Italia in difesa dei valori democratici e a tutela della comune memoria storica, e per riaffermare il mio impegno per la promozione dei principi costituzionali e dell'identità antifascista della Repubblica italiana".