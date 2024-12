De Luca, sentenza Consulta su sanità è grande risultato Campania

NAPOLI, 07 DIC - "L'iniziativa della Regione Campania di impugnare davanti alla Corte Costituzionale quella parte della legge Finanziaria che riguardava la sanità, ha prodotto una sentenza di valore straordinario". Lo sottolinea, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando la decisione della Consulta resa nota ieri. "La Corte ha affermato il principio che la tutela della salute non può essere subordinata a logiche contabili, e che va considerata una priorità assoluta. Ha affermato ancora il principio che soprattutto in materia sanitaria e di politiche sociali è imprescindibile la verifica con le Regioni della sostenibilità dei tagli alle risorse pubbliche - spiega - E' un risultato davvero straordinario quello ottenuto dall'iniziativa politica della Regione Campania a difesa della sanità pubblica, e che è in continuità con la recente pronuncia della Consulta relativa alla legge sull'autonomia differenziata. L'attenta iniziativa della Campania ha contribuito a un risultato politico e sociale straordinario".