De Gennaro, controlli? responsabile delle Sos era Laudati

ROMA, 22 MAR - "Se sono il comandante di una compagnia o di un nucleo ho la diretta responsabilità del militare che lavora con me e sul quale svolgo diretta attività di controllo e al quale io ho assegnato un compito da svolgere". Cosi il comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, in commissione antimafia, ascoltato in merito all'inchiesta sui presunti dossieraggi e riguardo al tema dei controlli su eventuali anomalie negli accessi alle banche dati. Alla domanda posta da un componente della commissione parlamentare che gli ha chiesto se nel caso del tenente Striano (indagato chiave dell'inchiesta di Perugia) si trattasse del procuratore antimafia Laudati, De Gennaro ha risposto: "Il responsabile del gruppo Sos in quel momento era Laudati".