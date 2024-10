Dati rubati, giovedì gli interrogatori di garanzia dal gip

MILANO, 28 OTT - Sono previsti per giovedì prossimo gli interrogatori di garanzia, davanti al gip di Milano Fabrizio Filice, delle sei persone destinatarie di una misura cautelare, di cui quattro finite agli arresti domiciliari, nell'ambito delle indagini su una presunta rete di 'spioni'. Il 31 ottobre, salvo un cambio di programma, davanti al giudice compariranno l'ex super poliziotto Carmine Gallo in qualità di ad della Equalize e i tecnici della sua squadra, Nunzio Calamucci, Massimiliano Camponovo e Giulio Cornelli. Inoltre saranno interrogati anche l'ex poliziotto e un finanziere sospesi dal servizio. Tra le accuse a vario titolo associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistema informatico, corruzione, intercettazione abusive e rivelazione del segreto d'ufficio.