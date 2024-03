Danza della pizzica e vernice viola, blitz femministe a Roma

ROMA, 13 MAR - "Bruciamo tutto". Vernice Viola e fucsia sulle strisce e la danza della pizzica. Azione stamani a Roma, su Lungotevere in Sassia, all'altezza di Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, di 5 attiviste transfemministe del nuovo movimento Bruciamo tutto che hanno bloccato il traffico. "C'è una donna uccisa ogni tre giorni. Non ci fermeremo finché la violenza non cesserà. Liberare le vittime dalla violenza domestica. Serve un reddito di liberazione". Le attiviste sono state insultate e attaccate dagli automobilisti e poi bloccate dalle forze dell'ordine. "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce", lo slogan urlato.