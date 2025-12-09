Dall'Ue budget record di 728 milioni per 349 ricercatori

ROMA, 09 DIC - Assegnati dal Consiglio Europeo della Ricerca 728 milioni per consolidare le carriere di 349 ricercatori che lavorano in centri di 25 Paesi: "un budget record", lo ha definito Ekaterina Zaharieva, commissaria europea per Startup, Ricerca e Innovazione. "L'Ue - ha aggiunto - è seriamente intenzionata a rendere il continente attraente per ricercatori eccellenti". Il Regno Unito è al primo posto con 66 finanziamenti, seguito da Germania (58) e Paesi Bassi (40). L'Italia è settima con 17, ma considerando le 44 nazionalità dei vincitori, gli italiani sono secondi con 37, preceduti dai tedeschi (48) e seguiti dai britannici (33). La percentuale delle donne rimane stabile a circa il 38%. "E' uno dei bandi Erc più competitivi di sempre" e "un'ulteriore conferma di quanto sia diventata urgente la richiesta di maggiori investimenti dell'Ue nella ricerca di frontiera", rileva la presidente del Consiglio europeo della ricerca, Maria Leptin. "Vedere in Europa tutto questo talento con idee rivoluzionarie è davvero stimolante. Queste ricerche - aggiunge - potrebbero portare alla nascita di nuove industrie, migliorare la vita delle persone e rafforzare la posizione dell'Europa a livello mondiale". Le domande arrivate sono state 3,121, in calo di del 35% rispetto ai bandi precedenti dello stesso tipo. Considerando i settori di ricerca, ad aggiudicarsi il maggior numero di finanziamenti sono le Science fisiche e ingegneria (141), seconde le Scienze sociali e umanistiche 115 e terze le Science della vita (93). Nanoparticelle per combattere I tumori sono allo studio in Spagna, in lavoratorio specializzato in Scienza dei materiali; nei Paesi Bassi si lavora su un'interfaccia tra biologia e chimica che utilizza la meccanica quantistica per rilevare la sepsi in fase precoce; in Slovenia si studiano motori proteici e in Italia si sta sviluppando un algoritmo per prevedere come i bambini potrebbero rispondere agli interventi di salute mentale. Dinamica delle connessioni cerebrali, studio dei terremoti, immunologia e tumori sono fra gli altri 17 progetti finanziati in Italia, che fanno capo a nove regioni. Tre sono condotti in Campania, entrambi a Napoli (due all' Università Federico II e uno all'Orientale) e altrettanti in Veneto (due all'Università di Padova e uno all'Università di Verona). Si aggiudicano due progetti vincitori Emilia-Romagna (alle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia), Lombardia (alle Università di Milano-Bicocca e alla Statale), Trentino Alto Adige (entrambe all'Università di Trento) e Lazio (all'Università di Roma Tor Vergata e alla Sapienza). Seguono con un finanziamento Piemonte (Università di Torino), Liguria (Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia) e Toscana (Università di Pisa)